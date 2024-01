Juric | «Con l’espulsione di Mazzocchi tutto è diventato più semplice per noi»

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’allenatore del Torino, Ivan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria rimediata contro il Napoli di Mazzarri Miglior vittoria da quando sono a Torino? «No, ce ne sono state tante. Condipiùper noi. Noi dobbiamo alzare il livello di convinzione, anche a Firenze abbiamo stradominato e non siamo riusciti a vincerla» Mercato? «Pensiamo alla prossima gara contro il Genoa, che è una squadra tostissima con spirito incredibile. Poi salteremo una gara per la Supercoppa ed analizzeremo il momento, il presidente è sempre presente ed è un tifoso. Non ho richieste da fargli sul mercato. Noi dobbiamo essere ambiziosi, abbiamo fatto molte ottime partite ed altre le abbiamo perse immeritatamente. Dovremo trovare anche gol sporchi, in ...

Dopo aver regolato l'Atalantatre reti il 4 dicembre scorso, che, a questo punto, rischia forte il posto. Sanabria in cattedraopta per Djidji al posto di Tameze, e inizialmente lascia in ...I biancocelesti salgono così al sesto posto in classifica30 punti, superando il Napoli che ha malamente perso in casa del Torino di. Udinese - Lazio, la partita Il primo tempo non regala ...(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata – che si impongono… Leggi ...TORINO - Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “La più bella vittoria di quando ...