Jodie Foster | “I ragazzi della Gen Z sono davvero fastidiosi sul lavoro Dicono ‘No | non me la sento oggi | verrò alle 10 | 30’ e fanno errori nelle mail”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Lavorare con la generazione Z è fastidioso. Anche la “boomer”si arrabbia con le nuove generazioni. In un’intervista al Guardian, la 61enne premio Oscar ci ha tenuto particolarmente a ricordare che quando ha lavorato con persone“generazione Z” (chi è nato tra il 1997 e il 2012 ovvero chi hatra i 26 e i 12 anni) è stato un delirio spossante.ha spiegato come sia stato difficile, se non incomprensibile, comprendere l’atteggiamento di questi nei confronti delda svolgere: “, soprattutto sul posto di(…): ‘No, non me la10:30?. Oppure ...