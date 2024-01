Jeda si basa sul fermo-immagine | «Rosso Bastoni | è una gomitata»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024)commenta unproposto da Sportitalia in merito all’episodio da moviola trae Duda, durante Inter-Verona. ESAGERAZIONE ? A Sportitalia fanno un processo suldell’episodio tra Alessandroe Duda,commenta così: «Ti dico che il Var più avanti andiamo più sta complicando la situazione. E’ un fallo assolutamente ed è meritevole di un cartellino. Non è un braccio o avambraccio, ma è un gomito. Fallo di reazione, che deve essere punito col. Non è colpa dell’Inter se l’arbitro o il Var sbagliano, l’Inter va in campo per giocare e vincere la partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...