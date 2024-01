Jasmine Trinca | l’ex marito e la vita privata dell’attrice ospite a Domenica In

(Di domenica 7 gennaio 2024) Chi è ilo compagno diIn nel corso della puntata di oggi, 7 gennaio? La premessa è d’obbligo: l’attrice è molto riservata quindi sulla suasi hanno poche notizie. Sappiamo però che durante gli anni universitari ha incontrato il suo ex compagno, Antonio Piarulli, con il quale è rimasta insieme per diverso tempo. I due nel 2009 hanno avuto una figlia, Elsa, chiamata così in onore della scrittrice Elsa Morante. Non si conosce il motivo della separazione, complice la discrezione di. Nel 2021 ai microfoni di Silvia Toffanin,della sua trasmissione Verissimo,ha raccontato però di essersi trasferita nuovamente a casa di sua ...

Jasmine Trinca è la protagonista di La Storia in onda in 4 serate a partire da lunedì 8 gennaio in prima serata su Rai 1. “Avere la grandissima ... (2anews)

In aggiunta, a chiudere la carrellata di ospiti, sarà presente in studio l'affascinante attrice, pronta a presentare la serie tv La storia, adattamento dell'omonimo romanzo di Elsa ...Nel cast di Supersex Alessandro Borghi (Siffredi),(Lucia), Adriano Giannini (Tommaso), Enrico Borello (Gabriele), Saul Nanni (Rocco ragazzo), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), ...Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Luca Argentero a Sergio e Pietro Castellitto, passando per Donatella Rettore e i Cugini di campagna, saranno moltissimi ...Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Luca Argentero a Jasmine Trinca, passando per Donatella Rettore e i Cugini di campagna, saranno moltissimi gli ospiti ...