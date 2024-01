Italia-Spagna oggi in tv | Europei pallanuoto femminile 2024 | orario esatto | programma | canale | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024), domenica 7 gennaio, proseguiranno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, glidi: l’, inserita nel Girone B, alle ore 17.00 si giocherà il primo posto nel raggruppamento contro la. Essendo questo girone inserito nella Division I, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, quindi azzurre ed iberiche sono già certe di saltare gli ottavi di finale. Ricordiamo che l’è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, aglisarà in palio anche un pass per i Giochi di Parigi, con le azzurre che andranno alla ricerca della qualificazione olimpica. Per glidi...