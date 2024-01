Italia povera e impaurita ed entra in vigore l’Assegno di Inclusione

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tra incertezza, paura e speranza il nuovo anno è stato accolto. E’ realtà, e nei nostri giorni del 2024, l’si riscopreed. Glini sono malinconici e intimoriti dagli eventi globali. Si cercano benessere ed equità, c’è il timore per l’inflazione e per la criminalità. Ma il primo gennaio 2024 ha sancito anche il pensionamento del Reddito di Cittadinanza, la nota misura di contrasto alla povertà che per qualche anno ha supportato milioni di famigliene, sostituita dal nuovo strumento di contrasto alla povertà pensato dal Governo Meloni,di. La nuova misura è rivolta ai nuclei familiari che includono almeno una persona disabile, minori, over sessanta o in condizioni di svantaggio; quest’ultima prevede la ...

... non siamo lontani dal vero nel sostenere che la narrazione storica sarebbe piùsenza il ... Eppure all'spettano molti miliardi di Next Generation EU proprio perché esiste una questione ...... l'autrice - inglese nata in Francia e vissuta a lungo in- già mostra un'appartenenza ... La protagonista Benvenuta Loredan - virtualmente morta nel 1740 - è unain spirito nel senso delle ..."Vengo da una famiglia povera, ne sono orgoglioso". Giucas Casella racconta vita e carriera in un'intervista a Corriere della Sera. Di quando, ad esempio, a sei anni cadde in un pozzo: "Gridai per ...Recentemente anche grazie al film della Coltellesi abbiamo discusso sul diritto di voto, un diritto fondamentale per una democrazia, che anticamente veniva vietato non solo alle donne ma agli uomini [ ...