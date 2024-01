ITALIA – FRANCIA | FINALE IN DIRETTA

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 Siamo giunti all’atto conclusivo del torneo Wevza under 18 maschile che mette in palio un posto per il Campionato Europeo di Categoria. Gli azzurri ieri hanno giocato la semicontro la Spagna in una partita che ha davvero messo a dura prova la nostra nazionale. Gli azzurri si sono trovati sotto 2-1 ed hanno fatto parecchio fatica nel 4° set (vinto solamente ai vantaggi 26-24) merito soprattutto di una Spagna che in difesa ha giocato una partita di altissimo livello. Da quel momento di difficoltà gli azzurri hanno iniziato a lottare pallone su pallone, portando la partita al tie break e vincendo l’intero match, garantendosi così la FINALISSIMA contro la. Si tratterà sicuramente di una partita diversa e molto complessa e i nostri ragazzi dovranno farsi trovare pronto fin dalla prima ...

L'inflazione rimarrà ben al di sopra del 2%, più alta rispetto a, almeno fino al 2026. Qui il nodo più grande rimane quello dell'energia, con un sistema produttivo che in passato ...... ma anche per la ripresa dei concerti internazionali in, dopo che la vitalità turbolenta ... Thailandia, Regno Unito,, Germania, Spagna, col., 2010, 109 , v.o. sott. it.) Regia : ...Una proposta di legge avanzata da Forza Italia mira a introdurre la doggy bag obbligatoria per i ristoranti, ovvero il contenitore per gli avanzi ...Ben 23 i biglietti vincenti, nell'ultima edizione della Lotteria Italia, venduti in Autogrill e 7 quelli quelli acquistati nelle Stazioni di Servizio sulle autostrade. In totale - secondo un'elaborazi ...