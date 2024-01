Ita | sciopero handling Firenze e Milano Cancellati 20 voli nazionali

(Di domenica 7 gennaio 2024) "A seguito della proclamazione dellodelle società del settoredi(Linate e Malpensa) ee delle società di security presso Fiumicino e Venezia della durata di 24 ore previsto per la giornata di lunedì 8 gennaio potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo deidi ITA Airways" L'articolo proviene daPost.

Giornata complicata per il trasporto aereo di Ita Airways lunedì 8 gennaio per la cancellazione di 20 voli su alcune tratte nazionali: ecco quali e ... (ilgiornale)

di 24 ore domani, lunedì 8 gennaio 2024. A proclamare la protesta le società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e ...A seguito della proclamazione dellodelle societa' del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle societa'...verificarsi alcune modifiche dell'operativo dei voli di...Non certo il modo migliore per iniziare il 2024 ma per 24 ore a partire dalla mezzanotte di domani ci sarà lo sciopero del personale di terra con la cancellazione di alcuni voli nazionali. La nota di ...A causa della proclamazione di uno sciopero delle società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze, della durata di 24 ore previsto per la giornata di domani, Ita cancella 20 voli.