Israele nella bufera identitaria

(Di domenica 7 gennaio 2024) Molti sospettano che il pericolo di un allargamento della guerra da Gaza all’intera regione mediorientale, compreso l’Iran, non è affatto... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...regolare di, il quale non sembra avere nessuna intenzione di cessare questo suo fuoco mortale, perfetta epifania dell'ira e della vendetta del biblico Dio degli eserciti cheBibbia ...Impedire l'espandersi del conflitto è uno degli obiettivi principali della missioneregione ...di "lavorare per una pace regionale più ampia e duratura che garantisca la sicurezza die ...L’interesse dello stato e l’istinto di sopravvivenza di un popolo. Hamas con la sua furia negazionista ha fatto rinascere non la questione palestinese ma uno stato-guarnigione disposto a tutto perché ...Missione del segretario di Stato Usa per scongiurare l’allargamento del conflitto. Bruxelles promuove un’iniziativa araba-europea. Ma Tel Aviv alza il muro. S’intensifica lo scontro fra Hezbollah ed I ...