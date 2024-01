Israele | l' esercito | Finora uccisi 8mila terroristi di Hamas

La nave militare da sbarco Novocherkassk affondata in Crimea da Kiev è stata colpita da missili guidati lanciati da un aereo in una base nella città ... (ilsole24ore)

L'attivista israeliano di 18 anni Tal Mitnick è stato condannato ieri a 30 giorni di carcere militare per aver rifiuta to di arruolarsi nell'esercito . ... (247.libero)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

07 gen 00:18: smantellata la struttura militare di Hamas nel nord di Gaza L'israeliano ha dichiarato di aver 'completato lo smantellamento' delle capacità militari di Hamas nel nord ......Sono oltre 20 i morti tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania in seguito ad attacchi di... Almeno 16 palestinesi sono invece stati uccisi e altri 50 feriti dopo due attacchi dell'...La struttura militare nel nord della Striscia ha subito un duro colpo. Ma per Netanyahu il conflitto non si fermerà fino a quando Hamas non sarà ...Sei palestinesi sono rimasti uccisi a Jenin, in 16 in seguito ad attacchi a Khan Younis e al campo profughi di al-Maghazi ...