Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Blinken | «A Gaza situazione disastrosa» Ucciso il nipote di un fondatore di Hamas

07 gen 05:43 Raid aereo di Israele su Jenin, in Cisgiordania: 6 morti Un attacco aereo israeliano ha ucciso sei persone a Jenin, in Cisgiordania. ... (247.libero)

Le notizie di domenica 7 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Raid israeliani nella Striscia e in Cisgiordania: decine di morti (corriere)

...pubblicato immagini satellitari che mettono a confronto diverse aree nella Striscia di Gaza prima e dopo gli attacchi aerei condotti dall'in risposta a un precedente attacco da parte di...... nel nord di. Il gruppo ha dichiarato di averlo colpito con 62 razzi in 'risposta' all'uccisione del vice capo di, Saleh al - Arouri. L'esercito israeliano ha confermato circa 40 lanci ...Medio Oriente e Ucraina in fiamme, elezioni cruciali negli Stati Uniti e in Russia: un anno di guerre ed elezioni ad alta tensione che rischiano di incidere sugli equilibri globali. L’analisi di Gianf ...Prevenire lo scoppio di una guerra in piena regola tra Israele ed Hezbollah. Con questo scopo il presidente Usa Biden ha inviato alcuni tra i suoi più fidati consiglieri in Medio ...