Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Blinken | «A Gaza situazione disastrosa» Nuovo attentato in Cisgiordania | uccisa una bambina di 4 anni

Le notizie di domenica 7 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Raid israeliani nella Striscia e in Cisgiordania: decine di morti (corriere)

Il Segretario di Stato Antony Blinken è partito giovedì sera per il Medio Oriente per la quarta volta da quandoha lanciato la sua guerra a Gaza dopo l'attacco didel 7 ottobre. I ...07 gen 09:31: "Uccisi finora 8.000 terroristi" In esattamente tre mesi di guerraha ucciso 'circa 8.000 terroristi' di: è quanto afferma l'esercito. Nel settore nord della ...Secondo il Washington Post, funzionari statunitensi temono che il primo ministro israeliano Netanyahu possa considerare l’espansione della crisi al Libano come la chiave per la sua sopravvivenza polit ...La terza vittima è Ali Salem Abu Ajwa, fotoreporter e nipote del fondatore di Hamas Ahmed Yassin, padre spirituale del movimento fino alla sua eliminazione da parte di Israele nel 2004. Il giornalista ...