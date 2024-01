Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Blinken | «A Gaza situazione disastrosa» Media Usa | «Biden teme che Netanyahu voglia estendere la guerra al Libano»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ledi domenica 7 gennaio sul conflitto tra, in diretta. Raid israeliani nella Striscia e in Cisgiordania: decine di morti

07 gen 05:43 Raid aereo di Israele su Jenin, in Cisgiordania: 6 morti Un attacco aereo israeliano ha ucciso sei persone a Jenin, in Cisgiordania. ... (247.libero)

Tre mesi dopo l'inizio del conflitto consta entrando in una nuova fase di guerra. È l'analisi pubblicata oggi sul sito della Cnn che ha intervistato una serie di esperti e ha ricordato la 'promessa' fatta all'inizio della ......prevenire l'attacco didel 7 ottobre. Lo scottante retroscena è apparso sul Washington Post: il giornale cita 'conversazioni private' in cui l'amministrazione avrebbe messo in guardia...Gli Usa temono che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, voglia espandere la guerra in Medio Oriente anche al Libano per assicurare la sua ...Il conflitto tra Israele e Hamas è arrivato al giorno 93, continuano i raid su Gaza: il bilancio delle vittime ...