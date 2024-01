Israele | gli Usa e i timori di una guerra estesa in Libano | escalation spaventa Biden

Usa mettono in guardia lo Stato Ebraico Nel corso di conversazioni private, l'amministrazione statunitense ha messo in guardiada una significativa escalation in Libano : una nuova ...... riconoscendo pubblicamente in Gesù, apparentemente uguale a tuttialtri, uno 'più forte' di ... E per favore continuiamo a pregare per la pace; per la pace in Ucraina, in Palestina,e nel ...ROMA Il re di Giordania afferma che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce Haaretz citando Reuters. Oggi re… Leggi ...Guerra tra Israele e Hamas. Due giornalisi sono rimasti uccisi in un raid Israeliano a Khan Yunis, riferisce l'agenzia Wafa: si tratta di Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh.