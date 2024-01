Inter-Verona | la riserva Fabbri e VAR disastri a San Siro | la moviola – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024) Disastrosa la partita dell’arbitro, in sostituzione di Marco Piccinini l’arbitro inizialmente designato per. In questa partita, come evidenziato dal Corriere dello Sport, sono stati evidenziati tutti i suoi limiti. Lo stesso vale per il VAR Nasca. Di seguito lasecondo il quotidiano romano. LA– Poco lucida la partita di Michaelnel corso digiocata ieri a San. Ancor più disastroso il VAR Nasca: secondo il Corriere dello Sport, è da annullare la rete nerazzurra per il colpo di Bastoni a Magnani, e Nasca era lo stesso arbitro al VAR che perdonò il pugno di Gatti a Djuric nella stessa partita dei bianconeri. Anche l’lamenta un fallo su Arnautovic nel gol ...