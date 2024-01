Inter-Verona | Arnautovic da film Risolve tutto Frattesi! Le pagelle – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 gennaio 2024) Archiviata la delicata vittoria contro l’Hellasnel match di ieri a San Siro, susport si possono leggere ledell’. C’è stata anche qualche insufficienza. POSITIVO – Nella gara di San Siro contro l’Hellas, l’ha risposto presente. Tra i tanti voti andati in cascina, ci sono anche alcune insufficienza. Alcune anche un po’ pesanti. Ennesima grande gara di Sommer che si porta a casa un buon 6.5. Stesso voto anche per Pavard che torna dopo due mesi e lo fa con una prestazione perfetta. 6 invece per Acerbi che si lascia sfuggire il pareggio. Poi chiude da centravanti aggiunto. 5 invece per Alessandro Bastoni, per il centrale azzurro partita da dimenticare. Male anche Dumfries (5) che fa spazientireSan Siro, non fa meglio Darmian ...