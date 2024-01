Inter | quanti gol nel finale di partita | rivedili tutti

Il Genoa in questo preciso momento della stagione è alle prese con diversi infortuni, ultimi su tutti Messias e Retegui . Mentre c’è un recupero per ... (inter-news)

L’ Inter è al lavoro sui rinnovi di contratto. Tante le situazioni aperte in casa nerazzurra, per tre giocatori manca solo l’annuncio ufficiale. Poi ... (inter-news)

A Marassi finisce 1 - 1 tra Genoa ed Inter . Tanti rimpianti per i nerazzurri che non riescono a laurearsi campioni d'inverno con una giornata di ... (247.libero)

Quella di Frattesi col Verona è la dodicesima rete nerazzurra in Serie A arrivata dopo il 75', solo la Roma ha fatto meglio finora... in questo campionato, a ottobre, ha già subito due sconfitte di fila (contro Juventus e). Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1N), tanti successi...Al di là dell’inevitabile stop, possibile che a fine stagione vada a casa: è qualcosa più di un’impressione. Ultima riflessione: nel caso di fallo, giallo o rosso Siamo più per la prima ipotesi, è ve ...L'Inter non intende rilanciare per Tiago Djalò. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, infatti, i piani dei nerazzurri sono chiari e sono cambiati in corso d'opera a "causa" delle ottime ...