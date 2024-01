Inter | per il rinnovo di Lautaro si aspetta soltanto l’annuncio

Salernitana - Juventus , atto due, rivincita, e così via. Dopo il roboante 6-1 di Coppa Italia, cambia il campo e cambia la competizione, perché in ... (sportface)

Il cileno - riporta 'La Gazzetta dello Sport' - è scontento del minutaggio concessosi da Inzaghi , anche se per ora non ha aperto a un futuro lontano ... (247.libero)

L'annosa questione in casa Inter, smaltita la sbornia per un titolo di campione d'inverno arrivato tra adrenalina e polemiche, è... (calciomercato)

... saprà farsi valerequanto riguarda i programmi, C'è postate di Maria De Filippi riprende ... chiamato " Final Four ": su Canale 5 si sfideranno giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, ...Gli esempi sono recenti ed è una delle ragioni (non la sola,carità)cui Roberto Mancini ha ... Se l'compra all'estero e se ne infischia delle giovani promesse nostrane che potrebbero ...Jugovic: «Juve, Inter, Allegri, Yildiz, Adzic e Vlahovic: dico tutto». L’intervista all’ex centrocampista sui bianconeri e non solo Jugovic, ex centrocampista della Juve, ha concesso un’intervista all ...Il collega Bocci su Corsera: "Se il braccio di ferro continua, regalandoci una serie A meno scontata e più appassionante, saranno i dettagli a fare la differenza. E gli errori ...