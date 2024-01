Inter e Milan | allarme San Siro | il prato è sotto stress | ma le cose non miglioreranno

Inter e Milan sono alla ricerca di nuovi rinforzi in attacco, a gennaio ma soprattutto per la prossima stagione, e all'orizzonte si profila... (calciomercato)

Giancarlo Padovan non vede possibilità per il Milan di riprendere l’Inter. Su Sky Sport il giornalista spiega il motivo del suo pensiero. DISTANZA ... (inter-news)

Empoli - Un successo al giro di boa per il Milan che passa a Empoli (0 - 3) nel match valido per la 19ª giornata di Serie A , ultima di un girone di ... (247.libero)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 48 punti, Juventus 43*, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29*, Roma 28*, Napoli 28*, Lazio 27*, Monza 25, Torino 24*, Genoa 21, Lecce 21, Sassuolo 19, Frosinone ... Il Milan passa senza troppe difficoltà ad Empoli e consolida il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Juventus. Decisive le reti nel primo tempo di Loftus Cheek e Giroud su calcio di rigore. Terza vittoria consecutiva in una settimana per il Milan, che al Castellani supera 3-0 l'Empoli grazie ai gol di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka-Traore.