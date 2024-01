Inter da batticuore | ma il terreno pessimo di San Siro non ha aiutato – CdS

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’alla fine è riuscita a portare a casa un’incredibile vittoria casalinga, la prima del 2024 e con gran merito. Una vittoria sofferta nel finale, ma per tutta la partita ildi Sannon haper niente la squadra allenata da Simone Inzaghi (che non a caso si è lamentato proprio deldi gioco). Importante novità secondo il Corriere dello Sport.– La partita vinta contro il Verona porta il nome di Lautaro Martinez tornato dall’infortunio e soprattutto di Davide Frattesi che realizza la rete finale, ma resta qualche dubbio riguardo il comportamento della difesa, ancora poco brillante dopo quanto successo contro il Genoa al Marassi. A parziale giustificazione, undi gioco, a San, ...

All'è però mancato, così come successo con il Genoa, il colpo del ko. E la partita così è cambiata a metà della ripresa, quando Inzaghi ha scelto di sostituire Thuram con Arnautovic, mentre ...Il focus era quello di un'Italia pallonara che aveva seguito la vittoria della Juventus sull'...ad Arnaldo Forlani che di fare quello che voleva fare glielo aveva sconsigliato con il. ...I sostenitori interisti hanno passato la Befana insieme alla Beneamata che ha regalato loro una gara piena di colpi di scena ...Se non è pazza, non è Inter. I nerazzurri sono campioni d’inverno, dove aver battuto il Verona a San Siro al termine di una partita…semplicemente pazzesca e rocambolesca, segnata nel finale da ...