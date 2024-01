Insulta i poliziotti | denunciato 14enne

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Un ragazzino di 14 anni è statodalla polizia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati la notte di capodanno a Caltanissetta. Il ragazzo a quanto pare si trovava in una festa organizzata in via Santo Spirito quando avrebbe iniziato a disturbare e a inveire contro i buttafuori che lo avevano invitato ad uscire. Subito dopo è intervenuta la polizia contattata dai presenti. Al loro arrivo il quattordicenne avrebbeto anche gli agenti accusandoli del fatto che gli stavano rovinando la serata. A quel punto il giovanissimo difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini è statoe adesso è indagato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Forze Armate News.