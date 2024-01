Incubo in una chiesa di Cortona | il monossido di carbonio avvelena un gruppo di bambini

(Di domenica 7 gennaio 2024) Paura, allarme, la corsa in ospedale, poi un primo bilancio: per l’intossicazione dadiche si è verificata nelladi Pergo, frazione del comune di(Arezzo), nel giorno dell’Epifania, durante una recita a cui assistevano un centinaio di persone, 4sono stati trasferiti nella scorsa notte all’ospedale fiorentino di Careggi, dove sono trattati con la camera iperbarica. Nello stesso ospedale è ricoverato anche un adulto che aveva manifestato malesseri importanti. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. I veleni deldinelladiComplessivamente sono state oltre una quarantina le persone che hanno manifestato, sia pure in forma lieve, sintomi da intossicazione ...

