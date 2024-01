Incredibile in Benevento-Turris | gol da centrocampo L' arbitro non vede | interviene il quarto uomo

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 7 gennaio 2024) Match ricchissimo di emozioni quello per il girone C della Serie C tra, finito 3-2 per i padroni di casa. A fare notizia è l’gol al 28' st di De Felice, che aveva riportato gli ospiti in partita segnando da, da oltre 40 metri. A sorprendere i giocatori in festa, però, la decisione dell’che non ha visto il gol. I l tiro di De Felice, infatti,...