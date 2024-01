In Niger i giornali si allineano al nuovo regime in attesa della promessa concertazione nazionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Lo confessava oggi un amicosta di qui. Ha risposto sottovoce alla domanda sul motivo per cui, in modo così repentino,, radio esti affermati si sono allineati colmilitare al potere nel. ‘On fait semblant’, ha detto sottovoce. Tradotto significa ‘si fa per finta’… E ciò per evitare possibili problemi nel futuro e garantirsi pane e vita più tranquilla. Lui, che ha dato da poco le dimissioni dal giornale per il quale lavorava da anni, non esclude che alcuni lo facciano per convinzione. Come sempre nella vita reale le frontiere tra eroi, santi, navigatori e vigliacchi non sono facilmente tracciabili. D’altra parte ammettiamolo. Quanto accade nei Paesi limitrofi e nelappare come particolare e peculiare nel contesto ...