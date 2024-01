In Alto Adige un uomo è morto mentre spalava la neve

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI - Unè stato ritrovatoquesta mattina poco prima dell'alba nei pressi del suo maso a Latzfons, frazione di montagna del comune di Chiusa in. L', molto conosciuto in paese anche per il suo impegno nei vigili del fuoco volontari, era intento con il suo trattore che montava la lama spartia liberare dallala stradina che conduce a casa. Per cause in corso di accertamento il mezzo è precipitato nella scarpata sottostante fermandosi dopo circa 100 metri. Il corpo è stato rinvenuto dalla famiglia. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso dell'Aiut Alpin, la croce bianca, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari della zona.

Un uomo ha perso la vita in Alto Adige precipitando con il suo trattore, mentre stava sgomberando una strada di montagna in località Latzfons, in valle Isarco. L'incidente è stato scoperto solo questa mattina all'alba da alcuni