Illinois | Trump non firma l’impegno a non rovesciare governo

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il no alla tradizionale giuramento chiesto a tutti i candidati alle primarie. Intanto, in Iowa, il tycoon definisce "ostaggi" gli assalitori di Capitol Hill incarcerati Donaldnon hato l'impegno a nonilche lo stato dell'chiede a tutti i candidati alle primarie del 19 marzo. E' quanto emerge dai documenti

Il giuramento tradizionale di lealtà L'impegno è contenuto in un giuramento di lealtà tradizionalmente richiesto a tutti i candidati in, ma non strettamente obbligatorio.l'aveva ...... il governatore della California Gavin Newsom, il governatore dell'J. B. Pritzker, il ... Un comportamento simile a quello adottato dai repubblicani conil quale però nei sondaggi è sempre ...Il no alla tradizionale giuramento chiesto a tutti i candidati alle primarie. Intanto, in Iowa, il tycoon definisce "ostaggi" gli assalitori di Capitol Hill incarcerati ...(LaPresse) Durante un comizio elettorale in Iowa, Donald Trump ha imitato Emmanuel Macron raccontando una conversazione telefonica avuta con il ...