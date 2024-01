Illinois | Trump non firma l’impegno a non rovesciare governo

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) – Donaldnon hatoa nonilche lo stato dell’chiede a tutti i candidati alle primarie del 19 marzo. E’ quanto emerge dai documenti depositati dall’ex presidente americano, all’indomani del terzo anniversario dell’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando i sui sostenitori assaltarono Capitol Hill per impedire la certificazione della vittoria del presidente Joe Biden.è contenuto in un giuramento di lealtà tradizionalmente richiesto a tutti i candidati in, ma non strettamente obbligatorio.l’avevato nelle campagne elettorali del 2016 e il 2020. Nel giuramento, i candidati affermano di non appartenere ad alcuna organizzazione ...

L'impegno è contenuto in un giuramento di lealtà tradizionalmente richiesto a tutti i candidati in, ma non strettamente obbligatorio.l'aveva firmato nelle campagne elettorali del ...... il governatore della California Gavin Newsom, il governatore dell'J. B. Pritzker, il ... Un comportamento simile a quello adottato dai repubblicani conil quale però nei sondaggi è sempre ...Il no alla tradizionale giuramento chiesto a tutti i candidati alle primarie. Intanto, in Iowa, il tycoon definisce "ostaggi" gli assalitori di Capitol Hill incarcerati ...(LaPresse) Durante un comizio elettorale in Iowa, Donald Trump ha imitato Emmanuel Macron raccontando una conversazione telefonica avuta con il ...