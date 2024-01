Ilicic | identificato il truffatore che gli sottrasse 50 mila euro per due Rolex non consegnati

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) È un quarantenne italo-argentino residente a Venezia l’autore della truffa di cui fu vittima Josipcirca due anni fa. Quando giocava all’Atalanta, l’ex trequartista dell’Atalanta versò quasi 50sul conto di un istituto di credito con sede in Lituania per due, che però non gli vennero mai. Lo sloveno aveva contattato su Instagram il presunto venditore, conosciuto tramite alcuni suoi compagni di squadra, al quale aveva pagato in anticipo i due orologi. Il giocatore aveva poi presentato denuncia alla magistratura, che fece partire le indagini per risalire al. Questo è statoe rintracciato anche grazie all’indirizzo a cui un compagno diaveva spedito una maglietta regalo. E così il ...