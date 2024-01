Ilary Blasi | fuga tra le montagne con Isabel e Bastian Muller | «Mamma e figlia due gocce d' acqua»

In questo freddo gennaio c'è chi si è lasciata ispirare daper parlare pubblicamente di corna ( Belen Rodriguez ), chi si smentisce flirt ma conferma love story (Antonella Fiordelisi), chi passa dai set hard agli spot (Rocco Siffredi) e chi ha ...VITERBO - Veloce sosta nella Tuscia per, conduttrice televisiva ed ex moglie del calciatore Francesco Totti. Laè stata immortalata al Bioresort Parco dei Cimini, locale nei pressi di Bagnaia noto per la tranquillità che ...Le feste continuano per Ilary Blasi che, tornata da qualche giorno dalla vacanza sulle montagne svizzere, insieme all'amica e collega Michelle Hunziker, è ripartita per un'altra ...Chanel Totti sta trascorrendo le vacanze di Natale a Sharm-El-Sheikh, in Egitto. Per un’escursione nel deserto la 16enne ha scelto un crop top griffato.