Il Var Nasca recidivo | pronta la punizione esemplare dopo Inter - Verona

Quanto successo ieri in Inter-Verona non è stato preso di buon grado dall’AIA e da Rocchi : Nasca al Var è recidivo e ora si aspetta una decisione su ... (calcionews24)

Poco più di tre minuti di errori arbitrali , da quella rete dell' Inter convalidata nonostante un fallo chiaro di Bastoni al rigore non visto (non era ... (247.libero)

Il gol sarebbe stato da annullare e se il primo errore è di Fabbri come fa il VAR a non vedere la gomitata di Bastoni su Duda. L'arbitro Fabbri e il VAR Nasca non hanno ravvisato la sbracciata - gomitata di Bastoni su Duda, poco prima del sigillo decisivo realizzato dall'ex. Fabbri bocciato da Tuttosport: «Non vede la gomitata di Bastoni su Duda». La pagella dell'arbitro di Inter Verona L'arbitro Fabbri è stato bocciato da Tuttosport dopo quando successo in Inter Verona.