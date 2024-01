Il Toro travolge 3-0 il Napoli in 10 | Meluso | Fiducia in Mazzarri

(Di domenica 7 gennaio 2024) Se ilnon vedeva l'ora di mettersi alle spalle le turbolenze dell'ultima parte del 2023, non si può dire che il nuovo anno sia iniziato con la sterzata attesa e auspicata. I campioni d'Italia crollano di schianto sul campo del Torino, incassano la terza sconfitta nelle ultime quattro gare e girano a metà campionato con 28 punti, 22 in meno rispetto un anno fa. Un'enormità. Walter, che ha assistito impotente in tribuna alla disfatta dei suoi ragazzi per la squalifica rimediata contro il Monza, è lontano cinque punti dalla zona Champions League, ma soprattutto in questo momento è tutto ilad essere distante anni luce da quella squadra che ha incantato la scorsa stagione. Scarico a livello di motivazioni, confuso nella manovra offensiva (sono quattro le partite di fila senza gol) e fisicamente a terra, il ...

