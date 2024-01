Il Torino travolge il Napoli 3-0 | è sempre più crisi per gli uomini di Mazzarri

(Di domenica 7 gennaio 2024) Disastro del. Vittoria dei granata per 3-0, glidiscendono al nono posto in classifica. Ilsi presenta allo stadio Olimpico disenza Walter. Il tecnico toscano lascia il posto a Frustalupi che schiera il canonico 4-3-3 con il quale prova a invertire la rotta. Reduci da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AGI - L'Inter si lascia alle spalle il pareggio casalingo con il Bologna e torna subito a vincere imponendosi in casa del Torino . Allo stadio ... (agi)

L'allievo che supera il maestro, Ivan Juric tira un brutto scherzo a Gian Poero Gasperini. Un Toro rabbioso supera per 3-0 l'Atalanta, nel posticipo ... (liberoquotidiano)

La Lazio ritrova altra autostima battendo 2-1 l’ Udine se in Friuli. Il Napoli invece smarrisce anche quelle poche certezze che si era costruita in ... (sportface)

Inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Napoli . I partenopei perdono 3-0 in casa del Torino ed ora la panchina di Mazzarri ... (notizie)

SERIE A - Il Torino di Juric distrugge il Napoli con un secco 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I partenopei si fanno travolgere dalle idee granata e socc ...SECONDO TEMPO 32' Si rivede il Napoli che conquista un tiro dalla bandierina con Lindstrom. C'è un check del Var per un possibile tocco con il braccio. 30' Altro cambio ...