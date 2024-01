Il Torino schianta il Napoli | 3-0 e squadra contestata

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sanabria, Vlasic e Buongiorno regalano tre punti d'oro alche travolge ile vola in classifica. I campioni d'Italia iniziano male il 2024 complice il rosso diretto a Mazzocchi, vengono apertamente contestati dalla tifoseria e girano a 28 punti, una sola volta nella storia unaè riuscita poi, a fine campionato, a qualificarsi in Champions

