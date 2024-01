Il Torino banchetta tra le macerie del Calcio Napoli | 3-0

Leggi su 2anews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Prestazione indegna delmai in partita e senza dignità. Dopo gli stop di Fiorentina e Bologna, ilavrebbe bisogno di una vittoria per riavvicinare la zona Champions. Mazzarri ( in tribuna per la squalifica) deve far fronte alle molte assenze e schiera: Gollini, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste,