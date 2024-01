Il Sassuolo torna al successo | Fiorentina battuta 1-0

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 gennaio 2024) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ilale ferma la corsa dellaper 1-0 grazie al gol di Pinamonti e alle parate di Consigli, che ha anche ipnotizzato Bonaventura dagli undici metri. Seguiranno di certo tante polemiche. Nel corso della ripresa, infatti, sono state annullate una rete per parte ed è arrivato il discusso e discutibile penalty, poi fallito dai viola.Il neroverdi hanno trovato il gol al primo affondo. Henrique sbeffeggia Kayode tagliando ottimamente per Pedersen il cui tocco, sulla fascia mancina, per Pinamonti è obbligato: il bomber, con il piatto, non sbaglia. Lastenta a ripartire. Ancora Pinamonti beffa la difesa viola (12?) e spara alto. Al quarto d'ora è la volta di Laurientè provare la conclusione: palla ad un metro da ...