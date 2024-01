Il rugbista Alessio Anzaldi muore a 46 anni | la madre non regge il dolore e muore d’infarto poco dopo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 7 gennaio 2024) Doppia tragedia famigliare e lutto sportivo a Vaglia, in provincia di Firenze., exmolto amato, è morto a 46il 5 gennaio per una terribile broncopolmonite. Appena ricevuta la notizia delle condizioni disperate del figlio, la mamma di 66è stata colta da un malore che ha reso necessario il ricovero in ospedale, dov’è morta ieri, 6 gennaio, per un infarto che l’ha stroncata.Leggi anche: “Solo unalla gamba”, e invece Leonardoa 16, il ricovero e la morteprima di Natale, il 46enneha cominciato ad accusare gravi sintomi influenzali. Lo scorso 4 gennaio ilè ...