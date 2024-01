Il ritorno de Il Processo di Biscardi | si parte lunedì 8 gennaio 2024

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nell’attesa di scoprire il nome del bidone dell’anno 2023 (Calciobidone 2023) a grande richiesta torna Ildi. “E’ con grande piacere che annunciamo ilde Ildi, si rida dove ha lasciato Aldo con l’edizione 38“. L’annuncio è arrivato in questi giorni direttamente sulla pagina Facebook ufficiale di ‘Casa‘. “Ce la mettiamo tutta a mantenerne lo spirito, portando una personale e odierna interpretazione. Grande responsabilità ed emozione che spero voi condividiate… Siete voi la misura del nostro buon lavoro”. “Casaconfluisce in questo nuovo grande impegno ma ritornerà’ presto! Seguiteci su @ ildi”. ILDI ...

... influenzato dal teatro dell'assurdo di Samuel Beckett e dalla lettura deldi Franz Kafka, ... Peter Stein riprende dopo la sua fortunata edizione di 'a casa' il suo personale viaggio ...... nei gloriosi anni dei live show), un altromilitare, aggiornando la pièce di Herman Wouk ... Al loroa casa, si tiene la corte marziale che deve accertare le reali responsabilità: l'...Chiara Ferragni è tornata sui social, ma per ora - sembra - senza risultati. La bufera iniziata con il caso del pandoro Balocco non accenna a sfumare. E mentre ...Una nuova Rimac potrebbe presto prendere vita. Nulla di strano, se non fosse che la prossima hypercar del brand croato ...