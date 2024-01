Il PSG nei guai | indagato per il Pallone d’Oro di Messi del 2021

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il PSG nei: la squadra francese è finita sotto indagine. Secondo i quotidiani online Le Monde e Mediapart il club francese avrebbe creato una “lobby” affinché Leovincesse il, tra il 2020 e il. Secondo Le Monde, l’organizzatore delè stato costretto a cancellare dal quotidiano L’Equipe una pubblicazione in cui si riferiva che Al Khelaïfi aveva ricevuto commissioni illegali nel 2011 a causa della firma di Javier Pastore. Il PSG avrebbe rafforzato in quegli anni legami e rapporti con Pascal Ferrè, allora presidente della rivista France Football, che consegna il Premio. Come risarcimento, Ferré, nominato diversi mesi fa nuovo membro della comunicazione del PSG, avrebbe ricevuto i biglietti per le partite del club della capitale, ...