Abdul, ilinfluencer del Brunei, ha scelto l'ultimo giorno di dicembre per postare su Instagram la sua prima foto in compagnia della fidanzata, Anisha Rosnah binti Adam , e augurarle un ......d'azione per distruggere la raffineria di oricalco e fermare Black Manta (Yahya Abdul -II), ... La morte di un. E anche se vediamo Black Manta cadere in un gigantesco crepaccio, ...Il figlio dell'attuale sultano sta preparando una festa mastodontica per le nozze con la fidanzata Anisha Rosnah binti Adam, che ha presentato per la prima volta sui social a Capodanno ...Uno degli scapoli d’oro più ambiti del mondo è ufficialmente fuori dal mercato: il principe Mateen del Brunei sta per sposarsi con la fidanzata Anisha Rosnah.