Il Paradiso delle Signore | trame 8-12 gennaio 2024 | la scelta di Adelaide

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 7 gennaio 2024)di Sant'Erasmo, nel corso dei prossimi episodi de Il, prenderà una decisione definitiva per quanto concerne la sua relazione con Marcello Barbieri. Ledall'8 al 12, intanto, svelano che Elvira e Tullio sembreranno sempre più felici ed affiatati, mentre Salvo non si rassegnerà all'idea di perdere la Venere e proverà a sfruttare il progetto del night club per attirare la sua attenzione. Poco dopo, Delia si renderà conto di avere un ammiratore segreto e questa novità la entusiasmerà particolarmente. Dal canto loro, Umberto eorganizzeranno una sorpresa per Marta per confortarla dopo la fine della sua storia in America, mentre Matilde e Vittorio continueranno a frequentarsi, ignari che ...