Il Papa battezza sedici bambini nella Cappella Sistina 

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI -Francesco ha presiedutola celebrazione eucaristica con il rito del battesimo di alcuni, nel giorno del Battesimo del Signore. Sono stati 16 in tutto, tra cui due gemelli, a ricevere il Sacramento dal Pontefice. "Noi stiamo qui perre - ha detto ilnell'omelia a braccio - per dare proprio il dono della fede ai nostri bimbi e loro sono i protagonisti in questa cerimonia. Loro possono parlare, andare... Loro comandano perchè è la festa loro e loro riceveranno il dono più bello, il dono della fede, il dono del Signore". Francesco prima di introdurre la recita dell'Angelus, ha poi esortato a "festeggiare il proprio Battesimo: è un nuovo compleanno. Perchè il Battesimo ci fa figli di Dio. Il Battesimo è Dio che viene ...

Nulla osta per la partecipazione dei gay conviventi ai sacramenti di matrimonio e battesimo come testimoni e padrini . Via libera anche al battesimo ... (ilgiornale)

"I bambini ci insegnano come si riceve la fede, con innocenza". "Se hanno fame allattateli, tranquille qui"Se piangono, lasciateli piangere, se hanno fame allattateli, se hanno caldo toglietegli i vestiti perche' loro sono i protagonisti: lo ha detto il, parlando a braccio, durante lomelia della ...Oggi celebriamo la Festa del Battesimo del Signore. Papa Francesco lo ricorda subito nell’Angelus odierno in Piazza San Pietro. “Esso avviene presso il fiume Giordano, dove Giovanni – detto per questo ...Una lettera scuote da 48 ore la diocesi di Latina, Terracina e Priverno. La missiva non è anonima, è firmata con nome e cognome da un parroco. Ma è falsa. Chi l'ha ...