Il panorama degli investimenti nel 2024 | la rinascita dell’Europa

(Di domenica 7 gennaio 2024) In unprobabilmente caratterizzato da una crescita economica moderata, la performance dei titoli Quality dovrebbe essere superiore alla media. I rendimenti azionari saranno meno brillanti, ma le obbligazioni faranno meglio. Lo statusStati Uniti come prima potenza sui mercati azionari globali si attenuerà, mentre, per una volta, le azioni europee sorprenderanno in positivo. Allo stesso tempo, le economie dei mercati emergenti (ME) supereranno quelle dei Paesi sviluppati. Questo, in sintesi, il quadro tracciato dalla Strategy Unit di Pictet Asset Management nel report “Ilnel”. Lo scenario economico La crescita economica rallenterà e lo stesso farà l’inflazione, ma non tanto quanto sperato. Pictet prevede una flessione dell’inflazione nelle ...