Il Napoli sprofonda a Torino | 3-0 per i granata

(Di domenica 7 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Vittoria netta del, che travolge per 3-0 ildi Walter Mazzarri, accorciando in classifica proprio sui campani, distanti adesso soltanto un punto. A decidere la gara le reti segnate da Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Profondo rosso per i campioni d'Italia, con esordio shock per Mazzocchi, entrato dopo l'intervallo ed espulso dopo appena 5 minuti. Gara fin da subito intensa, con ilche prova a impostare il suo gioco classico sfruttando le corsie laterali e, al 21?, proprio dalla destra, arriva la fuga di Bellanova seguita dal cross col tempo giusto per Vlasic che sotto porta però non colpisce bene spedendo largo. Un brivido per i partenopei, che cercano così di aggirare la retroguardiae quattro minuti più tardi sfruttano specularmente la catena di destra, ...

16.59 Calcio, successi di Torino e Lazio Il Napoli crolla in casa del Torino (3 - 0 per il Toro, sempre più segnato il destino di Mazzarri in panchina); Lazio vittoriosa (1 - 2) a Udine. A Torino, i granata sbloccano al 43' con un gol di Sanabria