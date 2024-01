Il Napoli sprofonda a Torino | 3-0 per i granata

(Di domenica 7 gennaio 2024) A segno Sanabria, Vlasic e Buongiorno; esordio con rosso per Mazzocchi.- Vittoria netta del, che travolge per 3-0 ildi Walter Mazzarri, accorciando in classifica proprio sui campani, distanti adesso soltanto un punto. A decidere la gara le reti segnate da Sanabria, Vlasic e Bu

Non si placano di certo i problemi del Napoli . Arriva la batosta conclusiva del 2023 per gli azzurri, ora sprofonda ti in classifica . Lo 0-0 maturato ... (spazionapoli)

(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I ... (periodicodaily)

Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I ... ()

sempre più in balia della situazione tecnica e tattica, con il terzo gol granata evitato per centimetri, con il palo a porta sguarnita colpito da Sanabria e il successivo miracolo di Gollini ...16.59 Calcio, successi di Torino e Lazio Il(3 - 0 per il Toro, sempre più segnato il destino di Mazzarri in panchina); Lazio vittoriosa (1 - 2) a Udine. A Torino, i granata sbloccano al 43' con un gol di Sanabria (pallone ...TORINO (ITALPRESS) - Vittoria netta del Torino, che travolge per 3-0 il Napoli di Walter Mazzarri, accorciando in classifica proprio sui campani, distanti adesso soltanto un ...Vittoria netta del Torino, che travolge per 3-0 il Napoli di Walter Mazzarri, accorciando in classifica proprio sui campani, distanti adesso soltanto un punto. A decidere la gara le reti segnate da Sa ...