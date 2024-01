Il Napoli | sotto gli occhi di Antonio Conte | affonda all’Olimpico

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilcampione d’Italia non c’è più. Prima la scelta poco felice di affidare la panchina a Garcia, poi il cambio infausto con Mazzarri. A cosa pensava Aurelio De Laurentis quando ha richiamato un tecnico forse da Serie C? La situazione è tragica e ila Torinoglidifinisce 3-0 per i granata a segno con Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Il Toro così si porta a -1 dal. La squadra di Mazzarri chiude il girone d’andata con 29 punti e un’umiliazione, causata anche dal rosso a Mazz. L’esterno viene espulso dopo soli cinque minuti.