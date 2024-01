Il Napoli crolla anche a Torino | 3-0 per i granata e azzurri sempre più giù in classifica

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilancora all’Olimpico, ilcala il tris con Sanabria, Vlasic e Buongiorno contro le macerie di quel che rimane dei campioni d’Italia. Esordio Shock per Mazzocchi3-0 Mazzarri in piena emergenza prova a dare una sterzata a caccia di una vittoria scaccia crisi. L’11 iniziale vede Gollini tra i pali al L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il Torino batte 3-0 il Napoli che inizia il nuovo anno come peggio non poteva. I padroni di casa con questa vittoria salgono a quota 27, ad una sola lunghezza dai campioni d'Italia. Sorridono i granata ora a un punto proprio dal Napoli al nono posto. 7 gennaio 2024 Altra batosta per Mazzarri ed i suoi ragazzi, presi a sberle dal Torino di Juric, che affonda i campioni d'Italia con un secco 3-0: a segno Sanabria nel primo tempo, Vlasic e Buongiorno nella ripresa. SERIE A - I voti ai protagonisti di Torino-Napoli 3-0 con le pagelle della partita: il migliore è Nikola Vlasic, il cervello della squadra di Juric.