Il Napoli crolla a Torino | i granata vincono 3 - 0

Sorridono i granata ora a un punto proprio dalal nono posto. . 7 gennaio 2024sempre più in balia della situazione tecnica e tattica, con il terzo gol granata evitato per centimetri, con il palo a porta sguarnita colpito da Sanabria e il successivo miracolo di Gollini ...Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata - che si impongono con i gol di… Leggi ...Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata - che si impongono con i gol di… Leggi ...