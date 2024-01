Il Napoli cade in casa del Torino | 3-0 Successo in extremis per la Lazio

Solo risultati sorprendenti quelli andati in scena questa domenica. A fare scalpore è la debacle totale delin casa del Torino , allo Stadio Olimpico. La squadra di Walter Mazzarri non gira e non trova spazi in area offensiva, d'altro canto subisce tanto in fase difensiva. Il risultato è netto e di 3 ...Parte malissimo il 2024 delchemale contro un grande Torino . I granata dominano per tutta la gara e passano in vantaggio a ridosso della fine del primo tempo ma è l'espulsione all'esordio di Mazzocchi a indirizzare ...SECONDO TEMPO 32' Si rivede il Napoli che conquista un tiro dalla bandierina con Lindstrom. C'è un check del Var per un possibile tocco con il braccio. 30' Altro cambio ...SECONDO TEMPO 27' Si riprende a giocare con la palla per il Torino. 26' Vlasic da dietro per cercare il pallone travolge l'arbitro Mariani che cade. Gioco fermo. 24' Toro ...