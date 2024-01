Il Milan torna a vincere in trasferta dopo tre mesi | 3-0 all'Empoli

Zlatan Ibrahimovic , come riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere presente anche a Empoli per la sfida del Milan (pianetamilan)

Ecco le probabili formazioni di Empoli e Milan: pochi dubbi sia per Pioli che per Andreazzoli. Rossoneri in campo con i titolari (pianetamilan)

...rossonero Stefano Pioli si è intuito chiaramente che per alcuni giocatori il rapporto con il...tra i convocati Mattia Gabbia che dovrebbe accomodarsi in panchina o addirittura partire ...Ufficiale anche l'arrivo di Giannetti all'Udinese, mentre Matteo Gabbiaal, il Frosinone accoglie l'esterno Ghedjemis dal Rouen. Ad aprire il mercato invernale 2024 in Italia era stata l'...Empoli-Milan le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...Sono ufficiali le formazioni di Torino-Napoli, match valido per la 19ª giornata di Serie A. Mazzarri deve far fronte ai tanti infortuni e agli indisponibili per la Coppa d’Africa. Tra i pali gioca ...