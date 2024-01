Il Milan ritrova i 3 punti in trasferta | Empoli ko 3-0

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Nel lunch match della domenica della diciannovesima giornata di Serie A, iltorna a vincere in, battendo per 3-0 l’di Andreazzoli. Il match del Castellani viene deciso dalle reti di Loftus Cheek e Giroud nel primo tempo e dal gol nel finale del giovane Traorè. Nonostante una buona reazione dell’nel secondo tempo, ilriesce a resistere, per poi chiudere la partita nel finale. Oltre alle numerose assenze in difesa, per questaPioli è costretto a rinunciare pure a Bennacer e Chukwueze, partiti per la Coppa d’Africa. Anche l’non se la passa troppo bene in termini di infortuni: al 28? Andreazzoli perde anche Ebuehi per un problema muscolare, rimanendo di fatto senza terzini di ruolo ...